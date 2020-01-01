Шанхайская организация сотрудничества выступила против войны на Востоке
Медведев назвал приоритетные задачи Шанхайской организации сотрудничества
Главы МИД стран ШОС согласовали документы юбилейного саммита организации
Россия предлагает организовать в рамках ШОС конкурс исполнителей песни
По итогам заседания в Пекине будет принят бюджет ШОС на 2010 год
Международную валютную систему нужно укреплять за счет новых резервных валют
В Екатеринбурге открылся саммит ШОС, в котором примет участие президент Ирана