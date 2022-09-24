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Экономика
Доллар по 50 уже не будет? Что ждет рубль осенью

Доллар по 50 уже не будет? Что ждет рубль осенью

Независимый финансовый аналитик Сергей Дроздов рассказал, какой курс валют стоит ожидать этой осенью.
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Конечно, сказать точно, какой будет курс рубля сегодня, завтра, послезавтра, на той неделе, через месяц или уж тем более чем год, невозможно, ведь может произойти все что угодно. Однако можно взять во внимание ныне происходящие события и предположить, чего стоит ждать в ближайшем будущем.

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По словам Сергея Дроздова, в ближайшем или не скором будущем доллар все равно будет стоить 70 рублей. Мол, доллар по 50 рублей – это маловероятно.

Не стоит забывать о том, что жители некоторых территорий, ранее принадлежавших сопредельному государству, хотят присоединиться к России. Аналитик отметил, что после территориальных изменений необходимо будет восстанавливать города и поселки, выплачивать пенсии, выделяя рубли из российского бюджета.

Чтобы на все хватило денежных средств, придется ослабить российскую валюту, сказал эксперт. Поэтому покупка валюты в данный момент – вполне разумное решение.

"Подстраховаться от возможных геополитических рисков всегда стоит", – считает Дроздов.

Курс валют на 22 сентября, согласно Центробанку России: один доллар стоит 60,86 рубля, один евро – 60,21 рубля, 10 китайских юаней – 86,02 рубля.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 сентября 2022, 19:15 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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