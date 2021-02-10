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Грозит до трех лет тюрьмы: против Трампа возбудили уголовное дело

Грозит до трех лет тюрьмы: против Трампа возбудили уголовное дело

Дональд Трамп. Фото: Samuel Corum/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Против 45-го президента США и бизнесмена Дональда Трампа возбудили уголовное дело. Прокуратура округа Фултон (Джорджия) заподозрила политика в попытке сфальсифицировать результаты выборов в штате.
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Правоохранительных органы заинтересовались телефонным разговором Дональда Трампа и республиканца Брэда Раффенспергера. Во время этой беседы тогда еще действующий президент США требовал предоставить доказательства того, что демократы пытаются сфальсифицировать результаты выборов в Джорджии.

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Но Раффенспергер сообщил Трампу, что нарушений со стороны "синих" не было, но тот не поверил. Якобы президент запугивал Брэда, угрожал уголовным преследованием, если не будут предоставлены доказательства. Прокуратура Фултона считает, что действия Трампа – не что иное, как подстрекательство к фальсификации выборов.

Если вина экс-президента будет доказана, его отправят в тюрьму. Согласно закону, бывшему американскому лидеру грозит до трех лет лишения свободы. Прокуратура уже попросила Раффенспергера сохранить данные о телефонном звонке Трампа, пишет "Царьград".

Напомним, выборы президента США состоялись в ноябре 2020 года. Согласно официальным данным, Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков, а Дональд Трамп – 232. Республиканец обвинял своего оппонента в фальсификации, но доказать это он не смог.

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Автор: 10 февраля 2021, 22:04 Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
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"Трампа – вон!": американцы разожгли огонь на улицах после президентских выборов

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