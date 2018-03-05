Названы лауреаты "Оскара-2018"
В Dolby Theatre Лос-Анджелеса завершилась церемония вручения 90-й кинопремии "Оскар". Лучшим фильмом года по версии американских киноакадемиков стала картина Гильермо дель Торо "Форма воды".
Действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идет работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать. Эта картина получила еще несколько статуэток – в номинациях "Лучший режиссер", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучший саундтрек".
Список основных победителей этого года выглядит так:
лучшая мужская роль – Гари Олдман, "Темные времена";
лучшая женская роль – Фрэнсис МакДорманд, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури";
лучшая мужская роль второго плана – Сэм Рокуэлл, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури";
лучшая женская роль второго плана– Эллисон Дженни, "Тоня против всех";
лучший режиссер – Гильермо дель Торо, "Форма воды".
Российская картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" была представлена в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Фильм остался без наград.
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