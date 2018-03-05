Названы лауреаты "Оскара-2018"

Юбилейная кинопремия обошлась без сюрпризов. Корреспондент Dni.Ru наблюдал за церемонией в прямом эфире.

В Dolby Theatre Лос-Анджелеса завершилась церемония вручения 90-й кинопремии "Оскар". Лучшим фильмом года по версии американских киноакадемиков стала картина Гильермо дель Торо "Форма воды".

Действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идет работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать. Эта картина получила еще несколько статуэток – в номинациях "Лучший режиссер", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучший саундтрек".

Список основных победителей этого года выглядит так:

лучшая мужская роль – Гари Олдман, "Темные времена";

лучшая женская роль – Фрэнсис МакДорманд, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури";

лучшая мужская роль второго плана – Сэм Рокуэлл, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури";

лучшая женская роль второго плана– Эллисон Дженни, "Тоня против всех";

лучший режиссер – Гильермо дель Торо, "Форма воды".

Российская картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" была представлена в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Фильм остался без наград.