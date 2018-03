У Звягинцева вырвали "Оскар"

Соперниками "Нелюбви" были "Оскорбление" ливанского режиссера Зиада Дуэри, "Фантастическая женщина" чилийца Себастьяна Лелио, получивший "Серебряного медведя" Берлинале в прошлом году, обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда, а также главный лауреат Берлинале прошлого года, венгерский фильм "О теле и душе" Ильдико Эньеди.



And the Oscar goes to... pic.twitter.com/LQ1LdIChka