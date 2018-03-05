Предателю Родченкову посвятили "Оскар"
Большую роль в создании фильма сыграл экс-глава российского "Антидопингового центра" Григорий Родченков. Его авторы картины поблагодарили за свою победу.
"Мы посвящаем эту награду доктору Григорию Родченкову, нашему бесстрашному осведомителю, который сейчас живет в большой опасности. Мы надеемся, что "Икар" – это звонок для пробуждения-да, о России, но, что более важно, о том, чтобы говорить правду”, – заявил британский велогонщик-любитель Брайан Фогель, ставший режиссером ленты.
Документальный фильм "Икар" рассказывает об атлете, который решил детально разобраться в системах допинга и обратился за помощью к известному специалисту. Вместе они провели ряд экспериментов и выясняли, как можно обмануть различные тесты на допинг, пока не оказались в самом центре скандала, последствием которого стало снятие российских спортсменов с Олимпиады.
‘Icarus’ wins Best Documentary Feature— Entertainment Weekly (@EW) 5 марта 2018 г.
See full winners list: https://t.co/LrEc8ezJUK #Oscars pic.twitter.com/rghUI6pCSD
Напомним, что бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории бежал из России в 2015 году и стал одним из главных информаторов WADA, которое расследовало случаи употребления допинга в российском спорте. В 2016 году Родченков рассказал New York Times о якобы государственной допинговой программе, что послужило причиной самых масштабных санкций в истории олимпийского движения. Российские власти неоднократно опровергали утверждения Григория Родченкова.
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