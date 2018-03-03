Раскрыта особая связь Малахова и Шурыгиной

Истории Дианы Шурыгиной вывела Андрея Малахова на новый уровень, скандал с изнасилованием принес небывалые рейтинги его программе. Из-за этого телеведущий вынужден вновь и вновь возвращаться к теме малолетних любителей список.

По крайней мере в этом уверен бывший работник различных ток-шоу федеральных каналов Радмир Кузнец. В качестве аргумента мужчина привел новую героиню ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" 15-летнюю россиянку, которая утверждает, что ее изнасиловали на подростковой вечеринке.

Кузнец уверен, что в этой истории не все чисто. Как рассказал мужчина, зрителям ток-шоу показали видеозаписи, якобы снятые самими детьми. На них школьница добровольно хлещет водку и ведет себя неадекватно. Радмир уверяет, что в этой программе телевизионщики обманули зрителей.



"Мы покопали информацию и выяснили, что такая история с этой девочкой действительно произошла. Но я вам даю 99%, что видео, которое было предоставлено программе, – постановка", – утверждает Кузнец.

По его словам, редакторы ток-шоу должны обычно должны искать развитие таких историй. "Они просто могли сделать постановку вписки, нанять актеров и показать, что девочка якобы пьет. Главное, чтобы люди это ели! А они едят ложками", – заявил он.

Кузнец отметил, что это не первая подобная программа. "Плюс-минус раз в два месяца можно увидеть в эфире ток-шоу "новую Шурыгину". Постоянно снимать про Диану неинтересно, людям это быстро надоест, но и уходить от нее тоже нельзя, потому что это хороший проект, который приносит неплохие деньги. Поэтому они дают зрителю возможность немножко отдохнуть от Дианы, берут другую историю, приближенную к ней. Эту девочку забудут через месяц и потом снова вернутся к Диане", – цитирует "Собеседник" бывшего работника федерального канала.