Диана Шурыгина ушла от мужа к миллионеру Денису Реброву

Новости о том, что в семье скандально известной Дианы Шурыгиной не все благополучно, появились после того, как она на отдыхе в Турции поссорилась с мужем и сообщила об этом своим подписчикам в социальной сети. И сейчас слухи о супружеской неверности получили, кажется, реальное подтверждение.

прочитано 282 раза