Диана Шурыгина ушла от мужа к миллионеру Денису Реброву

Диана Шурыгина улетела отдыхать на экзотический остров Бали с молодым 22-летним миллионером Денисом Ребровым. И, судя по всему, весело там проводит время. Про ее нового друга известно не так много.
Родился в 1997 году в Донецке, в настоящее время проживает в Москве. В 2012 стал заниматься продажами аккаунтов и программного обеспечения для игры, потом стал трейдером по продаже биткоинов. Именно так вскоре и стал миллионером. В планах у Дениса – выпустить свой собственный сольный альбом. Вероятно, пару треков он запишет с Дианой, которая тоже поет.
Напомним, что в октябре 2017 года Диана Шурыгина вышла замуж за оператора "Первого канала" Андрея Шлягина, с которым познакомилась на съемках посвященных ее изнасилованию телепередач. Но тогда, конечно, никто и подумать не мог, что семья героини скандальной хроники не продержится и двух лет.
Комментариев у мужа Дианы Шурыгиной пока получить не удалось. Телефон самой Дианы тоже не отвечает. Но поклонники пары надеются, что ее отношения с Ребровым – только мимолетный флирт, наваждение и она вернется к любящему мужу, которой Диану боготворит.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Сняла трусы в метро!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Рим или Париж?
Люблю мужа сестры
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Главное деньги, все можно купить
Психологический тест
Ребенок постоянно обзывается
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Висит кожа после похудения
Гелендваген
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
Просит перекраситься с блондинку
Зависть?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
Послеродовая депрессия
Ненавижу подругу
Внешность ухудшается после родов
Обманываю его
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Ирина Шейк! Россия с тобой!
мой опыт с гадалкой
Бывают ли собаки трансгендеры?