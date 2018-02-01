Малахов заговорил о педофилии в семье Шурыгиной

Главным героем очередного выпуска программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым стал отец Дианы Шурыгиной. Алексей встретился с насильником дочери.

Сергей Семенов не смог лично присутствовать в студии – по условиям досрочного освобождения он не имеет права покидать Ульяновскую область. На ноге молодого человека закреплен специальный браслет, с помощью которого сотрудники МВД следят за его перемещениями. Он вышел на связь со студией по Skype.

Алексей накинулся на молодого человека с оскорблениями и обвинениями. Отец Шурыгиной позлорадствовал, что Сергей ограничен в передвижении. По словам родителя Дианы, насильник продолжает отбывать наказание. "Он не вышел на свободу и сейчас так же отбывает наказание, только дома, в браслете", – заявил мужчина.

Кроме того, Алексей Шурыгин попытался унизить Сергея Семенова, который якобы на коленях просил у мужчины прощения и молил не сажать его в тюрьму. Однако у молодого человека нашлась защитница. Главный редактор портала о моде и красоте Диана Пегас вступилась за Семенова и указала Алексею Шурыгину на бревно в его собственном глазу.

"Почему мы не говорим о том, что вот этот отец, который сюда пришел, занимался педофилией? Он растлил мать Дианы! Когда ей было 15 лет она родила свою дочь, почему мы не говорим об этом?", – набросилась на Алексея Диана. Мужчина попытался отбиться от обвинений в педофилии. По его словам, он влюбился в будущую жену, когда она была в третьем классе и с тех пор всегда был с ней рядом, заботился и опекал девочку.

"Я знал, что она будет моей женой, я знал, что у нас будет семья. Несколько лет я просто смотрел на нее. У нас разница в четыре года. Я рос рядом с ней, это первая любовь!", – заявил мужчина. Диана продолжала настаивать на том, что Алексей растлил 14-летнюю девочку, при этом сам уже являясь несовершеннолетним.