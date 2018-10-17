Как живет освободившийся насильник Шурыгиной
Парень старается дистанцироваться от скандальной ситуации, из-за которой год и два месяца провел за решеткой. Он не скрывает, что история с Дианой Шурыгиной навсегда изменила его жизнь.
Устроиться на работу у Семенова пока не получается. Парень признался, что работодатели, узнав о его судимости, отказывают в трудоустройстве. Однако учебу Сергей не бросил: сразу после освобождения восстановился в институте, а недавно перешел на третий курс.
Семенов носит на ноге специальный браслет, отслеживающий его местоположение. Он не может выезжать за пределы города проживания, должен находиться дома с 22:00 до 06:00, не посещать бары и массовые мероприятия.
По его мнению, общественные инспекторы оказывают слишком сильное давление, которое "доходит до маразма". "Еще не успел из дома выйти, а мне уже приходится какую-то бумажку подписывать", – цитирует молодого человека StarHit.ru.
Сергей признался, что у него осталась обида на Диану, но он старается искоренить это чувство. Вера в девушек у Семенова осталась.
Парень рассказал, что встретил свою любовь. "Я уже нашел ту самую, единственную и неповторимую. Откровенно говоря, она является еще одной причиной моего переезда в Самару. С ней я действительно счастлив", – пояснил он.
Имя Сергея Семенова в январе 2017 года узнала вся страна. Тогда 21-летнего студента обвинила в изнасиловании Диана Шурыгина. История возымела беспрецедентный общественный резонанс. Люди разделились на два лагеря: одни приняли сторону девушки, а другие до сих пор на стороне молодого человека, которого, как они считают, Диана спровоцировала.
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