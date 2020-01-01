Новая Москва

Главный архитектор столицы рассказал, чего не хватает жилым кварталам крупнейшего российского мегаполиса
До 2035 года в Троицком и Новомосковском округах столицы появится до 100 миллионов квадратных метров недвижимости
Общая площадь жилых помещений нового комплекса составит более 100 тысяч квадратных метров
Ряд проблемных объектов в Москве и Подмосковье вынесут на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии
Городские видеокамеры помогли раскрыть 70% преступлений с помощью городских камер видеонаблюдения
Первый панельный дом новой серии появится на юго-востоке Москвы уже в первом полугодии 2015 года
В "Сколково" появится многофункциональный комплекс для работы и проживания
Экспериментальный жилой дом могут построить в центре Москвы
Квартиры в домах, подлежащих сносу, резко подскочили в цене