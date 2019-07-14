Помолодевшая Валентина Легкоступова выглядит как подросток

"Капля в море", "Ягода-малина", "Берег счастья" – песни Валентины Легкоступовой любимы многими поколениями. А сама она с годами становится только прекраснее. С популярной певицей на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" встретился корреспондент "Дни.ру".

Валентина, Вас, как посмотрю, побросало по миру – жили Москве, Испании, Феодосии. А сегодня где Ваш дом?

Я – человек географически свободный, не ограниченный рамками. Сегодня я тут, в Витебске, завтра в Москве, потом в Феодосии. У меня в разных городах и странах есть квартиры, дома.

В 2014 году вы обосновались на испанском острове Тенерифе и занялись там недвижимостью. На хлеб с икрой хватало?

Я выучила язык, а потом и преподавала, и с детками занималась – просто жила в свое удовольствие. У человека столько сил, что только успевай тратить. Мне ведь все интересно, я никогда не думала, что карьера певицы мешает семье или бизнесу. Скажу вам больше – если появятся другие интересные предложения, я их тоже приму.

Но про концерты не забывали?

Было время, когда я выходила на сцену 130 раз в месяц! Сегодня физически столько не потяну, конечно, но 20 сольников вполне могу отработать. И вовсе не напрягаюсь по тому поводу, что надо снова и снова петь "Ягоду-малину" – мою кормилицу, мой лотерейный билет, мою "мамку".

Попробовали Вы себя и на посту чиновника – возглавили Феодосийский городской отдел культуры...

И это был самый негативный опыт в моей жизни! (В сентябре 2018 года покинула должность после конфликта с главой администрации: она была против исполнения Игорьком песни "Давай подождем, твою мать" на праздничном уличном концерте в городе Воинской славы – Прим. ред.)

У Вас двое детей – дочь Анетта и сын Матвей. Как сложилась их судьба?

Я – счастливая мама и уже дважды бабушка. В этом году моя дочь закончила магистратуру МГУ – она у меня стоумовая девочка. У нее две дочки-погодки – Николь и Аврора. Они живут в своем доме в Подмосковье. Я и очень рада за них!

А мы – за Вас! Напоследок откройте, пожалуйста, секрет: как в 53 года выглядеть, как Вы, аки подросток?

Это все генетика! У меня мама-красавица! Плюс солнце изнутри, солнце Испании, фрукты, чистый воздух. Вот, кажется, и все.