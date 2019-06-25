Что прошептала любовница лежащему в гробу Осину
Елена, когда Осин пил и был в тяжелом состоянии, кто был рядом с ним?
Моя дочь Настя и я всегда поддерживали Женю, всем сердцем и душой за него переживали. Были такие моменты, когда Женя плохо себя чувствовал – он падал дома и просил срочно приехать. Мы ехали! У меня были договоренности с несколькими клиниками, которые были готовы его принять. Женя просил VIP-палату – я нашла такую клинику. Тогда он попросил, чтобы с ним лежал его друг – я и об этом договорилась. Я даже предложила лечь вместе с ним и обещала, что буду находиться рядом с ним в палате, буду там ночевать! Это было моей последней надеждой. Но его друг отказался ложиться в больницу, и все сорвалось. Я обзванивала его друзей и просила о помощи – отвезти насильно в больницу, посодействовать, убедить его лечь в клинику. Благодарна Стасу Пьехе за его желание помочь .
Как Вы узнали, что сердце любимого мужчины остановилось?
Мне позвонили из больницы, со скорой помощи. Настя в этот момент была рядом. Это был шок – все начали мне звонить и спрашивать, правда это или нет, в курсе я, что произошло или нет.
Что Вы можете рассказать о Наталье Черемисиной – прежней жене Евгения?
Наталье было не до Евгения – она вышла замуж за другого человека и она устроила свое женское счастье. Дочь Агния воспитывалась в счастливой семье и папой называла своего отчима, который и занимался ее воспитанием. По этому поводу Женя высказывался в программе – видимо понимал, что все мосты сожжены. При этом Агния даже внесла Женю в черный список. Когда же Осина не стало и осталось его движимое и недвижимое имущество, на меня посыпалась масса негатива , Наталья заручилась поддержкой Андрея Разина и они стали оскорблять меня, оскорблять Настю. У меня в голове был один вопроc: "А где вы все были раньше?"
Но ведь Разин взял на себя организацию и оплату похорон Осина!
У Жени была сестра, которая могла его похоронить. Валерий Жаров (продюсер, владелец одной из первых профессиональных студий в Москве – Прим. ред.) тоже оплатил гроб, но об этом в интервью и на каждом углу не кричит.
Кстати, Разин считает Вас и Вашу дочь самозванцами...
Мы с Женей познакомились молодыми и красивыми, я не могла его оставить в трудной ситуации и искренне боролась за его жизнь. Выросла и Настя в которую он вложил свою душу. Под занавес жизни Женя рядом с собой хотел тоже видеть меня и Настю. А на счет Разина... Знаете, нет ни одного фото, где они были бы вместе, да и как друга в семейном кругу я его не видела. Поэтому кто тут самозванец – большой вопрос.
Агния, еще одна дочь Евгения, на панихиде выступила с трогательной речью. А почему Вы молчали?
Я решила, что кричать публично о своих чувствах не стоит. Все, что нужно было, я сказала ему шепотом – поблагодарила за дочь и за то, что он был в моей жизни, попросила прощения за то, что не смогла прийти к нему на помощь. А про трогательную речь другой дочери и жены могу сказать – признания в любви ему были нужны при жизни! Я думаю, что Женя очень оскорбился, когда "увидел" бывшую жену у гроба! Еще неизвестно, как и от чего он умер – может, после того, как эта другая семья захлопнула дверь в его квартиру! У него мог отключиться телефон, сесть батарейка, он мог упасть, когда никого не было рядом. Они, видя его, ОБЯЗАНЫ были вызвать скорую помощь, но не сделали этого и оставили его в состоянии, которое привело к смерти.
Сегодня душа Евгения обрела покой, как Вам кажется?
Могилу Жени сожгли. Памятный вечер был сорван. Это все звенья одной цепи, как мне кажется. Очень много грязи, угроз и ложной информации было высказано Разиным на пресс конференции и в мой адрес, и в адрес Насти, хотя при жизни Жени никто и никогда наши отношения и отцовскую любовь не обсуждал и не комментировал – Женя мог и ответить. Да и двери его квартиры всегда для меня были открыты. Я благодарна за то, что Женя дал отцовскую любовь Насте – это дорогого стоит. Он всегда говорил, что наши отношения выше, чем просто мужа и жены.
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