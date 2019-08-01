Подруга Киркорова проболталась о связи с Зеленским

Ирины Билык – Народная артистка Украины. Певица, композитор, поэт – она выступает сама, а также звезды исполняют ее песни. Например, композиция "Снег" стала популярна после того, как ее перепел Филипп Киркоров. С украинской подругой российского поп-короля встретился корреспондент "Дни.ру". Без вопросов о политике разговор не обошелся.

Ирина Николаевна, хотели бы концерт в России дать, чтобы собрать в нем всех звезд, которые поют Ваши хиты – Киркорова, Аллегрову и иже с ними?



Вы же знаете, какая сейчас у нас ситуация... Но мы все очень ждем, что она изменится, что наши страны смогут договориться, что будет такой момент, когда все артисты выступят на одном концерте.

Как Вы думаете, сможет ли новый президент Украины помирить наши народы, которые сейчас тяжелейший кризис в отношениях переживают?

Я думаю, что да. Очень многие люди надеются на это. Поэтому и голосуют за "Партию Зе" ("Слуга народа" – Прим. ред.). Все хотят видеть новых людей во власти и именно с ними связывают все свои надежды.

Вы с Владимиром Зеленским лично знакомы? Связаны ли как-то?

Я не раз работала с ним в разных программах. Хотя никогда никто и подумать не мог, что артист станет управлять страной. Но я ему не завидую – представляете, какая это нагрузка?! Жалею даже его в душе, потому что быть президентом – тяжелая работа. Без семьи, без выходных. Будем ему помогать.

Доводилось ли Вам о чем-то его просить, ну, просто по-дружески?

У меня домашние в шутку говорят, что пережила уже пять президентов. Но ни у одного из них ничего никогда не просила. Молюсь, чтобы не пришлось этого делать и дальше.

Ваш друг Киркоров тоже возлагает большие надежды на Зеленского, с которым он вместе снимался в фильме "Любовь в большом городе". Кстати, у вас какая-то совместная с Филиппом работа ожидается?

Принципиальное согласие на запись красивого дуэта о любви уже получено. Ждем удобного момента, чтобы это было к месту, чтобы это было ярко. Наверное, это будет через год, потому что пока и у него, и у меня очень плотный график – концерт за концертом.

А за песню "Снег" Киркоров Вам хорошо заплатил?

Я песен на заказ не пишу. Это был мой ему подарок. Вы представляете, если бы с Филиппом, который меня обожает и называет своим талисманом, я бы выясняла финансовые вопросы?! Как только он спел "Снег", то стал говорить про меня и благодарить на всех концертах. А это дорогого стоит – меня сразу все узнали, начали искать в интернете, как я выгляжу. Так что я ему очень благодарна!