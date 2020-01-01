ЧП в Египте

Самая мощная за последние 75 лет песчаная буря не позволяет туристам вернуться в Россию
Рядом с Шарм-эль-Шейхом обнаружено 300-метровое нефтяное пятно
В Египте погибла 25-летняя россиянка, приехавшая отдыхать туда с семьей
Туриста смыло с яхты набежавшей огромной волной
Трое иностранных туристов и их гид-египтянин пропали на Синайском полуострове
Бедуины требуют за освобождение Aqua Sun более 650 тысяч долларов
Хранение опасных препаратов в доме может вызвать рак у целого квартала
"Трансаэро" готова увеличить число рейсов для вывоза туристов из Египта
Более 150 человек стали жертвами беспорядков в Египте
Туристы жалуются на отсутствие к ним внимания со стороны обслуживающего персонала