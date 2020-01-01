Нападение на инкассаторов

В городе Зеленодольск (Татарстан) 23 января инкассатор похитил несколько десятков миллионов рублей
В Шереметьево грабители отобрали у мужчины несколько мешков с деньгами
В Москве неизвестные ограбили инкассаторов, один человек серьезно ранен
Злоумышленники заковали охранников в наручники и отобрали сумки с деньгами
Разбойное нападение совершено на инкассаторов в Подмосковье
Мосгорсуд вынес приговор фигурантам дела о нападении и убийстве трех инкассаторов
Ранив двух мужчин, налетчики забрали у них сумку с деньгами и скрылись
Двое неизвестных в масках обстреляли из автомата бронированную автомашину
Группа вооруженных преступников совершила крупное ограбление в столице
Семеро вооруженных бандитов напали на машину с перевозчиками денег