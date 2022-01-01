Порядка двухсот болельщиков столичных "Спартака" и ЦСКА подрались перед хоккейным дерби
Президент РФС пообещал, что "Динамо" будет наказано за поведение журналиста, ударившего спартаковского болельщика
Директор стадиона "Олимпийский" в Киеве намерен рассмотреть идею о создании отдельного сектора для темнокожих
Директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги прокомментировал скандал на столичном дерби
Группа "Ленинград" вместе со своим лидером зажгла на фанатском "вираже" во время матча Лиги чемпионов
Британская пресса опубликовала интимные снимки бывшей жены футболиста сборной России
УЕФА возбудил дисциплинарное дело против российского клуба по факту расистского поведения болельщиков в Лиге Европы
Поединок группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет во Львове, чемпионы Франции называют небезопасным
Возле станции метро "Цветной бульвар" группа молодых людей напала с ножом на 18-летнего юношу
Поединок между польской "Легией" и луганской "Зарей" в Киеве, как и ожидалось, привел к беспорядкам