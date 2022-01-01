Крушение A320 во Франции

В Германии состоялись похороны Андреаса Лубица, который направил пассажирский лайнер в землю
Член экипажа разбившегося самолета A320 в последний момент пытался набрать высоту
Второй пилот потерпевшего крушение А320 пытался снизить высоту самолета во время предыдущего рейса
Для того чтобы остаться в кабине одному, второй пилот мог подлить капитану сильное мочегонное средство
Общественность впервые увидела лицо погибшего пилота, который до последнего пытался спасти самолет
Врачи выписали Андреасу Лубитцу сильный психотропный препарат и запретили управлять транспортом
В распоряжение прокуратуры попали документы, в которых говорится, что Лубитц был допущен к полетам
Авиаперевозчик обещает выплатить родственникам погибших пассажиров лайнера А320 колоссальную компенсацию
Андреас Лубиц постоянно посещал сайты, посвященные сексуальным извращениям и способам совершения суицида
Запись с бортового самописца самолета Germanwings A320 помогла выявить драматические события перед крушением