Ученые подтвердили первую в истории смерть человека от падения метеорита

Группа ученых из Турции и США подтвердила первый в истории случай смерти человека, вызванной падением метеорита. Он произошел 22 августа 1888 года в Ираке, сообщает Vse42.ru.

Прежде доказательств подобных смертей не было. Однако в Главном управлении государственных архивов при президенте Турции исследователям удалось найти документ, в котором описано происшествие. В нем указано, что в этот день с неба якобы посыпались большие камни, в результате чего один человек погиб и еще один был травмирован.