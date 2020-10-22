Космонавты прилетели на российском "Союзе" в Казахстан

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-1" доставил экипаж МКС из двух россиян, Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, и одного американца, Кристофера Кэссиди, с орбиты на землю, передает сайт VSE42.RU. Приземлились они в степи неподалеку от города Жезказган в Карагандинской области Казахстана.
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