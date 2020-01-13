Раскрыт новый способ мошенничества в WhatsApp

Уязвимость обнаружила международная антивирусная компания ESET. Мошенники отправляли пользователям мессенджера сообщения от имени спортивного бренда Adidas. В рассылке говорилось, что компания празднует юбилей. В честь этого каждый, кто выполнит необходимые условия, сможет получить продукцию бренда в подарок.
Для этого нужно было перейти по ссылке из сообщения, пройти опрос и разослать информацию о конкурсе 20 своим контактам. Так мошенники провоцировали пользователей распространять вирус.
Эксперты компании ESET предупредили, что благодаря такой схеме мошенники легко могли получить доступ к персональным данным жертвы. Они предупредили пользователей об опасности.
"На первый взгляд объявление кажется правдоподобным: такой крупный бренд может позволить себе провести похожую акцию. Но при внимательном анализе легко обнаружить признаки фишинга", – цитирует специалиста телеканал "360".
По итогам проверки выяснилось, что ссылка на опрос была поддельной. Розыгрыш не имел отношения к знаменитому спортивному бренду. Кроме того, мошенники использовали старый логотип компании.
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