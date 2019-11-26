В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений

В мессенджере WhatsApp появится новая функция. Разработчики приложения тестируют возможность удалять сообщения через определенный промежуток времени, передает РИА ФАН.
Опцию можно активировать в бета-версии WhatsApp во вкладках "Информация о контакте" и "Групповые настройки чата". Как уточняет телеканал "360", в последнем случае функция доступна только администраторам беседы.
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