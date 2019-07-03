WhatsApp и Instagram стали недоступны в России

Социальная сеть Instagram работает с сильными перебоями, жалуются российские пользователи. Многие не могут загрузить в свой профиль новые фотографии. Кроме того, изображения, размещенные в Instagram, теперь не отображаются в Facebook.

Что касается WhatsApp, то у многих пользователей стала недоступна история сообщений и картинки. Некоторые же просто не могут войти в свой аккаунт. Сайт DownDetector сообщает, что сбои работы начались около 17:00 мск 3 июля. Жалобы поступают не только из России, но и из Европы, США и даже Латинской Америки.