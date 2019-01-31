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Hi-tech

Пользователи рунета выбрали лучшие гаджеты 2018 года

Фото: pixabay.com
Mail.ru Hi-Tech назвал лучшие гаджеты прошлого года. В рамках ежегодной премии пользователи рунета выбрали лучшие устройства из более 200 участников в 45 номинациях.
прочитано 230 раз

Девятый год подряд проект Mail.ru Hi-Tech награждает самые запомнившиеся гаджеты. В списке номинантов 2018 года были представлены более 200 устройств в 45 категориях: "смартфоны", "компьютеры", "камеры", "телевизоры", "гаджеты".

Среди смартфонов лидерами оказались: флагман года — Huawei Mate 20 Pro, лучший дизайн — Xiaomi Mi 8 Pro, лучший смартфон для медиа — Sony Xperia  XZ3, оптимальный баланс — Nokia 7.1. 

В номинации "Технологии" победили: технология года – гибкие дисплеи Samsung Infinity Flex, лучший мобильный процессор — Qualcomm Snapdragon 845, возвращение года – форм-фактор "Слайдер", самый необычный гаджет – умный унитаз Kohler Num.

В категории "Гаджеты" пользователи выбрали: лучшие умные часы — Apple Watch Series 4, лучший дрон — DJI Mavic 2 Pro, лучшие наушники — Sony WH-1000XM3, лучшая беспроводная аудиосистема — JBL Charge 4. 

Лучшими компьютерами стали: лучший ноутбук — MSI GS65 Stealth, лучший игровой ноутбук — ASUS ROG Zephyrus S GX531, лучший ноутбук-трансформер — Acer Nitro 5 Spin, лучший планшет — Apple iPad Pro 11.

Рейтинг телевизоров возглавили: флагман года — LG SIGNATURE OLED65W8, лучший дизайн — Sony BRAVIA OLED KD-55AF9, инновация — Samsung QLED 8K, оптимальный баланс — Samsung 55MU7000. 

Свои голоса пользователи отдали и за фототехнику: лучшая зеркальная камера — Canon EOS 4000D, лучшая беззеркальная камера — Sony A7 III, оптимальный баланс — Panasonic LUMIX GX9, инновация — Nikon Coolpix P1000. 

"Мы фиксируем преобладание продукта над брендом. Победы в главных номинациях достались таким компаниям, как Huawei в смартфонах, LG в телевизорах, MSI в компьютерах. Соотношение цены и характеристик становится все более важным, и такая тенденция сохранится и в 2019 году", – комментирует Антон Спиридонов, руководитель по стратегическим коммуникациям Mail.ru Hi-Tech.

  

31 января 2019, 10:24

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