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Героическую игру Акинфеева отметили созданием эксклюзивного iPhone X

Фото: Пресс-служба
Российский бренд люксовых смартфонов Caviar посвятил эксклюзивный дизайн iPhone X buht вратарю. На корпусе гаджета портрет футболиста, Герб России и табличка с памятной гравировкой мундиаля. 
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Накануне Суперкубка, который прошел в Нижнем Новгороде, капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев встретился с представителями российского бренда Caviar и получил iPhone X со своим портретом за героическую игру на чемпионате.

К чемпионату мира по футболу Caviar создали коллекцию "Легенды футбола", в которой посвятили дизайны iPhone X выдающимся игрокам разных сборных и соединили в дизайне смартфонов традиционный русский колорит с национальными чертами разных стран. Из российской сборной Caviar выбрали Акинфеева, бренд всегда считал голкипера экстраординарной фигурой в футболе, а после чемпионата мира в этом убедился весь мир.

Фото: Пресс-служба

Игрок получил iPhone X, украшенный орнаментом в национальном русском стиле, исполненном в цветах сборной России, в центре композиции – объемный портрет футболиста, Герб России и табличка с памятной гравировкой чемпионата.

Фото: Пресс-служба

Спортсмен рассказал о том, что читал в новостях о том, что ему посвятили дизайн iPhone X от Caviar и ему еще тогда понравилась концепция, в которой создана эта серия смартфонов. Он еще раз поблагодарил всех за поддержку на чемпионате.

Фото: Пресс-служба

 "Меня переполняют эмоции, спасибо большое. И спасибо за вашу веру в команду! Мне очень приятно, видеть на этом iPhone свое лицо, я рад, что мне выпала такая честь, но важно то, что на Чемпионате мы действительно были командой, наш результат – это общая заслуга. Спасибо за поддержку, переживания и веру в нас!" – сказал он.

Стоимость смартфона Caviar iPhone X Legends Akinfeev составит 269 000 руб. с объемом памяти 64 Гб.

31 июля 2018, 11:54

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