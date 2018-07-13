Facebook оказался недоступен по всему миру

Сервис для
обмена сообщениями Facebook Messenger перестал функционировать во многих
странах мира. По данным сервиса DownDetector, большинство жалоб поступает от
пользователей из Центральной и Западной Европы.
Проблемы с входом в соцсеть испытывают и жители США. У многих юзеров Messenger не загружается вовсе. Отмечается, причиной неполадок может быть новое обновление системы Android.
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