Facebook оказался недоступен по всему миру

Сервис для обмена сообщениями Facebook Messenger перестал функционировать во многих странах мира. По данным сервиса DownDetector, большинство жалоб поступает от пользователей из Центральной и Западной Европы.



Проблемы с входом в соцсеть испытывают и жители США. У многих юзеров Messenger не загружается вовсе. Отмечается, причиной неполадок может быть новое обновление системы Android.