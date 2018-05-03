Вместо Facebook: Бузова объявила о создании собственной соцсети
В опубликованном сообщении говорится, что в четверг, 3 мая, "проект Buzar заявит о своих планах по развитию социальных сетей". "В ходе дискуссии речь пойдет о том, как отразится закрытие Telegram и возможный запрет Фейсбука на предпринимательском сообществе и россиянах, поможет ли блокировка социальных сетей и мессенджеров в борьбе с терроризмом, существуют ли российские аналоги Фейсбука", – заявила знаменитость в своем блоге.
Ожидается, что Бузова представит проект, который придет на смену Facebook и Telegram. Эксперты уже прокомментировали решение звезды покорять новый рынок. Многие посчитали, что Бузова попросту не может пройти мимо любой выгоды.
Что конкретно планируют сделать бывшая участница "Дома-2" и ее команда, пока неизвестно. В официальном анонсе Ольги указано, что ее коллеги подробно выскажутся о своих планах касательно развития интернета.
Напомним, ранее Ольга Бузова объявила о запуске своего IT-проекта Buzar, которому, по ее словам, нет аналогов в мире. Также артистка рассказала о создании криптовалюты BuzCoin.
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