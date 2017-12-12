Российские разработчики сделали смартфон для команды Путина

Российский бренд смартфонов присоединился к Putin Team. Производители создали iPhone X для членов команды Александра Овечкина.





Caviar занимается созданием смартфонов с патриотичными дизайнами уже более трех лет. Первый телефон Caviar Supremo Putin, посвященный Владимиру Путину, был представлен брендом летом 2014 года, затем эта модель многократно переиздавалась в разнообразных вариациях, с использованием драгоценных и экстра-прочных материалов. Кроме того – производитель регулярно пополняет "Российскую коллекцию" смартфонов, в которую включены модели, посвященные России, ее богатствам, ее истории и героям.

Поэтому российский производитель телефонов просто не мог остаться в стороне от движения в поддержку Владимира Путина, инициированного Александром Овечкиным и объявил о своем присоединении к команде.

Caviar представили два iPhone X с официальными дизайнами, разработанными специально для Putin Team и ее сторонников. Один дизайн выполнен в динамичном и несколько спортивном стиле, напоминающем о единстве, царящем внутри команды; с помощью композитного камня на корпусе воссоздается российский триколор, в центре которого сияет золотая надпись Putin Team.

Второй дизайн представляет собой более классическую вариацию в сочетании черной кожи аллигатора, композитного оникса и золотого покрытия. Смартфон под номером 01 изготовлен для Александра Овечкина. В дополнение к тому бренд представил вариацию в форм-факторе кнопочного телефона из титана. Каждое устройство будет выпущено лимитированным тиражом из 99 экземпляров.

"Думаю, мы по праву считаем себя самым известным патриотичным брендом в России. Патриотизм, поддержка своих героев, приверженность ценностям своей страны всегда были частью нашего ДНК, поэтому наше присоединение к движению Александра Овечкина – это абсолютно естественный шаг. Как говорится – кто если не мы? Надеемся, что нашему примеру последуют и другие отечественные производители. Мы поддерживаем нашего Президента, и наши смартфоны всегда будут помогать нам транслировать эту идею" – рассказывает об инициативе Caviar президент компании Сергей Китов.