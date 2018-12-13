Космическое происхождение дыры в "Союзе" опровергли

Последние данные, полученные при изучении таинственного отверстия в обшивке российского модуля Международной космической станции (МКС) "Союз", появилось оно не в космосе, как можно было предположить ранее, а на Земле. "Похоже, что микрометеоритная защита могла быть смонтирована поверх уже имевшегося отверстия, которое было предварительно герметично загрунтовано", – цитирует портал newizv.ru знакомый с ходом расследования источник. Это значит, что отверстия появились еще на стадии производства космического аппарата. Была ли это халатность или же злой умысел – покажет расследование.