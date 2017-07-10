На МКС отправляют гнома и медвежонка

Российский космонавт Сергей Рязанский твердо намерен взять с собой в следующую экспедицию МКС игрушечного гнома в качестве индикатора невесомости. "Гном точно летит, это не обсуждается", – цитирует его RT. Астронавт из США Рэндольф Брезник признался, что его спутником во время путешествия на орбиту станет плюшевый медвежонок, доставшийся ему от 11-летнего сына и семилетней дочки. Астронавт из Италии Паоло Несполи пока не может похвастаться определенностью в этом вопросе – его сын не хочет отдавать ему ни одну из своих игрушек. Отметим, новый экипаж в составе Сергея Рязанского, Рэндольфа Брезника и Паоло Несполи отправится на Международную космическую станцию 28 июля.

