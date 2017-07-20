На МКС может попасть любой желающий

Корпорация Google совместно с NASA в честь десятилетнего юбилея сервиса "Просмотр улиц" интегрировала в него возможность "пройтись" по МКС. Теперь увидеть космическую станцию может любой желающий.

Интернет-пользователи могут в любой момент перенестись на МКС и увидеть, как именно живут и работают космонавты. В частности, у пользователей ресурса есть возможность ознакомиться с российским сегментом космической станции и "увидеть все самое интересное – от технического оборудования до бытовых вещей", сообщили изданию Dni.Ru в пресс-службе российского отделения Google.

По словам представителя компании, с помощью "Просмотра улиц" на МКС можно увидеть космическую микроволновку, беговую дорожку, зубную пасту и даже маникюрные ножницы. Примечательно, что на стенах станции висят портреты Юрия Гагарина, Константина Циолковского и Сергея Королева. Добавим, что к каждому панорамному снимку прикреплены аннотации.

Фотографии на МКС сделал астронавт Томас Песке, который вернулся на Землю в мае 2017 года и рассказал о разработке проекта. По его словам, сделать снимки традиционным для Google способом в условиях невесомости было невозможно, поэтому корпорации пришлось искать пути решения возникших проблем совместно с NASA.

"Они разработали способ, который позволил создать фотографии в условиях невесомости при помощи обычной зеркальной камеры и другого оборудования, находящегося на борту", – рассказал Томас Песке. "Затем я отснял серию кадров и отправил их на Землю, чтобы команда "склеила" детальное панорамное изображение в 360 градусов", – пояснил он.

Напомним, в мае 2017 года ученые доказали, что пребывание на МКС – не помеха продолжению рода. Японские исследователи смогли вырастить мышат, зачатых с помощью биологического материала, который на протяжении года находился на станции. Из этого они сделали вывод, что размножение в космосе теоретически возможно.