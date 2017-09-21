В России разработали антишпионский смартфон

Российская компания разработала антишпионский смартфон "ТайгаФон". Он будет представлен на десятой конференции по информационной безопасности бизнеса в Москве.

Гаджет был разработан специально для корпоративного рынка, и будет поставляться вместе с целым комплексом, направленным на защиту информации. В первую очередь защитить от утечек собираются мобильные устройства. Гендиректор компании – разработчика InfoWatch отметил, что данные все чаще попадают в руки злоумышленников через бреши в безопасности смартфонов.

"Не всегда работник допускает преднамеренную утечку информации. Это может происходить без его ведома – например, из-за приложения, которое производитель установил на телефон перед продажей. При этом удалить такие приложения пользователь не сможет. Несколько дней назад мы попытались удалить их со смартфона популярной модели. Для этого нужно было получить права администратора. Как только мы это сделали, производитель телефона удаленно запретил использование камеры и магазина приложений Android", – пояснил он порталу "Известия".

Чтобы предотвратить утечки информации, производители создали свою собственную операционную систему на основе Android. Покупатели могут настраивать параметры конфиденциальности для каждого отдельного устройства или для всех сотрудников сразу. Владельцы системы смогут, например, запретить телефону загружать определенные приложения или фильтровать доступ к камере для разных программ.

Нагорный также заявил, что местоположение смартфона всегда будет отслеживаться, и в случае утери его можно заблокировать удаленно. "Только через этот телефон работники будут получать доступ к внутренним сервисам компании, например, к электронной почте или рабочей документации. Это позволит не допустить или минимизировать риск утечки корпоративных данных", – отметил он.

Над "мозгами" телефона трудились китайские и российские специалисты. Несмотря на то что смартфон не обладает никакими выдающимися характеристиками, его производительности должно хватать для работы. У этого устройства есть два слота для сим-карт, экран пять дюймов с разрешением 1280x720 пикселей на дюйм, батарея 1900 на миллиампер-часов, оперативная память два гигабайта, встроенная память 16 гигабайт. Смартфон оснащен фотокамерами: с тыльной стороны – восемь мегапикселей, с фронтальной – четыре мегапикселя. Также у нового аппарата есть стандартный разъем для наушников и разъем microUSB для зарядки.

"ТайгаФон" будет стоить от 12 до 15 тысяч рублей. Напомним, что новинка от Apple, представленная 12 сентября, будет стоить около тысячи долларов, а его прямой конкурент, выпущенный Samsung, – 70 тысяч рублей. Цена российского флагмана YotaPhone 2 на старте продаж составила 30 тысяч рублей.