"Убийца iPhone" стоит 70 тысяч

За эти деньги производители обещают несколько расцветок на выбор, восьмиядерный процессор, портретную камеру, 6 гигабайт оперативной памяти, отпечаток пальцев, электронное перо и еще кучу технических новшеств.

Несмотря на такую цену, большое количество пользователей сети восхищаются новым смартфоном и собираются его покупать. Людям нравится огромный безрамочный экран диагональю 6.3 дюйма, новые, продвинутые возможности электорнного пера, камера для портретов, как на iPhone, беспроводная зарядка и двойная оптическая стабилизация камеры. Конечно, почти все говорят о невероятном процессоре с восемью ядрами. Как пишут пользователи, “у меня компьютер слабее”.

Однако, есть и недовольные. Многие жалуются на маленькую батарею, некрасивую камеру, дороговизну и плохую эргономику. Пользователи гадают, влезет ли телефон в карман, или придется в дополнение к гаджету покупать отдельную сумку. Многие опасаются повторения прошлогоднего скандала со взрывами.

Батарею Samsung сократил из-за неудачного опыта прошлых лет. Предыдущий смартфон линейки Note стал знаменит на весь мир не своими характеристиками, а ошибкой в батарейном блоке, из-за которой гаджет взрывался в руках пользователей. Производителю пришлось отозвать 93% опасных устройств, а остальные просто дистанционно отключить. Компания понесла огромные экономические и репутационные убытки, а приверженцы Apple получили нескончаемы повод для шуток. Пользователи интернета мгновенно напомнили Samsung о прошлогоднем провале.

Телефон уже называют очередным “убийцей iPhone”. Станет ли он таким, покажет время. Продажи Samsung Galaxy Note 8 стартуют в конце сентября.

