Motorola представила самовосстанавливающееся стекло

Motorola подала патент на умное самовосстанавливающееся стекло, которое планируется использовать в смартфонах. Однако новая технология пока не позволяет восстановить тяжелые повреждения и трещины.

Стекловидный полимер, который представлен компанией, позволит смартфону без участия человека выявлять повреждения на экране и их характер. Пользователю достаточно будет согласиться с предложением восстановить экран и какое-то время не пользоваться телефоном, пишет SlashGear.

Устройство будет самостоятельно выявлять повреждения на экране и их характер. Если это произошло, то пользователю предложат запустить процесс восстановления экрана, в это время запрещается пользоваться смартфоном. Происходить подобный ремонт будет с помощью тепла, которое выделяет сам телефон.

Восстановление стекла будет возможным за счет тепла, которое выделяет гаджет. Однако разработчики подчеркивают, что так можно будет восстановить мелкие царапины и незначительные дефекты. Серьезные повреждения умный пластик не затянет.

Ранее Dni.Ru сообщали о разработке американских ученых, заявивших об успешном тестировании самовосстанавливающегося пластика. Материал представил на заседании Американского химического общества профессор Марек Урбан из университета Южного Миссисипи. Его изобретение не только умеет заращивать царапины и потертости, но и маркирует их красным цветом. Впрочем, по окончании процесса восстановления покраснение исчезает.



Марек Урбан выбрал решение, основанное на коротких молекулярных связях – своеобразных мостиках, соединяющих длинные нитевидные молекулы пластмассы. Полученное им вещество способно восстанавливать поврежденные мостики под воздействием внешних стимулов – солнечного света, температуры или кислотности среды.