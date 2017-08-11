В Корее роботов собираются обложить налогом

В Южной Корее рассматривают возможность ввести налог на роботов, передает "Газета.ru". Ожидается, что новый сбор должен стать преградой для компаний, которые бы хотели заменить живых работников автоматическими системами. Уже сейчас страна является самой роботизированной в мире – на десять тысяч сотрудников производства в среднем приходится пол 531 умной машине. Вместе с этим увеличивается и безработица – в 2017 году не смогли победить в конкурентной гонке с роботами 1,17 миллиона человек.