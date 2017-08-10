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В Москве показания счетчиков начнет обрабатывать нейросеть

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Столичный департамент информационных технологий проводит эксперимент по созданию сервиса нейронных сетей. Умная машина будет обрабатывать показания приборов учета воды.

"Разработчики намерены научить сервис автоматически определять по фотографии, что показывает счетчик", – сообщили на портале мэра столицы. Сеть сможет обучиться быстрой и точной работе до конца 2017 года, считают специалисты.

Автор: Евгений Мышко10 августа 2017, 08:19

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