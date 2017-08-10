В Москве показания счетчиков начнет обрабатывать нейросеть

Столичный департамент информационных технологий проводит эксперимент по созданию сервиса нейронных сетей. Умная машина будет обрабатывать показания приборов учета воды.

"Разработчики намерены научить сервис автоматически определять по фотографии, что показывает счетчик", – сообщили на портале мэра столицы. Сеть сможет обучиться быстрой и точной работе до конца 2017 года, считают специалисты.