Астрономы открыли тайну Млечного Пути
Специалисты считают, что галактика содержит минимум от 25 миллиардов до ста миллиардов бурых карликов. Эти объекты занимают промежуточное положение между звездами и планетами.
К подобным выводам они пришли, проанализировав данные обзора SONYC (Substellar Objects in Young Young Clusters), в частности звездные кластеры NGC 1333 и RCW 38, и проведя наблюдение на VLT (Very Large Telescope), передает Lenta.ru. Оказалось, что количество коричневых карликов в кластерах практически не зависит от плотности расположения светил в них.
Как писали Dni.Ru, ранее европейский зонд GAIA и система искусственного интеллекта обнаружили шесть гиперскоростных звезд, которые вскоре покинут Млечный Путь. С их помощью ученые хотят узнать, как именно небесным телам удается "сбежать" из галактики.
980 кадров снятых с iso 20000 элегантно превращаются в видео галактики Млечный путь из иллюминатора самолета https://t.co/zJh4Iskalz pic.twitter.com/IgIsIFm8Og— Space.onliner.by �� (@OnlinerSpace) 22 июня 2017 г.
Одна из звезд стремится в межгалактическое пространство на скорости более чем 500 километров в секунду. Остальные пять делают это с быстротой примерно 400 километров в секунду. При этом все они сравнительно небольшие. Их масса не превышает солнечную более чем в четыре-пять раз.
Млечный Путь — галактика, в которой находятся Земля, Солнечная система и все отдельные звезды, видимые невооруженным глазом. Относится к спиральным галактикам с так называемой перемычкой.
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