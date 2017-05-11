Легендарный астронавт настраивает NASA против России

Отставной полковник ВВС США Базз Олдрин, совершивший первый в истории пилотируемый полет на Луну вместе с Нилом Армстронгом, в ходе конференции "Люди на Марсе" выступил с неожиданным заявлением. Он порекомендовал Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отказаться от финансирования Международной космической станции.

Базз Олдрин заявил, что средства, которые тратятся на МКС, могут и должны быть перенаправлены на обеспечение марсианской миссии. Полковник уверен: через 10-15 лет на Красной планете появится постоянная обитаемая база землян.

"Мы должны уйти с МКС как можно быстрее. Мы просто не можем себе позволить расходовать 3,5 миллиарда долларов в год", – цитирует Олдрина издание Space.com. По его мнению, финансировать работу МКС вполне могут частные компании вроде Boeing.

Кроме того, эксперт высказался за более тесное сотрудничество в этой сфере с Китаем. О вкладе "Роскосмоса" в проекты Олдрин предпочел умолчать.

"Если партнеры по МКС решат завершить эксплуатацию в 2024 году, мы просто будем подстраивать свои планы", – отметил действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в интервью НСН. "Связи между Россией и Америкой в космической сфере, которые были налажены в последние 20 лет, разрывать, конечно, не хотелось бы. Такое сотрудничество выгодно обеим странам", – заявил он ранее.

Намерение создать собственные космические станции есть и у России, и у Китая. Совместная с США эксплуатация МКС запланирована вплоть до 2024 года, после чего даже в случае прекращения сотрудничества с NASA "Роскосмос" собирается запустить свой проект в партнерстве со странами БРИКС, в первую очередь с Индией и Поднебесной.

