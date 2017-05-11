Легендарный астронавт настраивает NASA против России
Базз Олдрин заявил, что средства, которые тратятся на МКС, могут и должны быть перенаправлены на обеспечение марсианской миссии. Полковник уверен: через 10-15 лет на Красной планете появится постоянная обитаемая база землян.
"Мы должны уйти с МКС как можно быстрее. Мы просто не можем себе позволить расходовать 3,5 миллиарда долларов в год", – цитирует Олдрина издание Space.com. По его мнению, финансировать работу МКС вполне могут частные компании вроде Boeing.
Кроме того, эксперт высказался за более тесное сотрудничество в этой сфере с Китаем. О вкладе "Роскосмоса" в проекты Олдрин предпочел умолчать.
"Если партнеры по МКС решат завершить эксплуатацию в 2024 году, мы просто будем подстраивать свои планы", – отметил действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в интервью НСН. "Связи между Россией и Америкой в космической сфере, которые были налажены в последние 20 лет, разрывать, конечно, не хотелось бы. Такое сотрудничество выгодно обеим странам", – заявил он ранее.
Намерение создать собственные космические станции есть и у России, и у Китая. Совместная с США эксплуатация МКС
запланирована вплоть до 2024 года, после чего даже в случае прекращения
сотрудничества с NASA "Роскосмос" собирается запустить свой проект в партнерстве со странами БРИКС, в первую очередь с Индией и Поднебесной.
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