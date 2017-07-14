Россия запустила в космос ракету с рекордным числом спутников

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с 72 малыми спутниками и аппаратом для мониторинга чрезвычайных ситуаций на Земле на борту, передает сетевое издание m24.ru. Такое число одновременно выводимых на орбиту космических аппаратов является для России рекордом. Пуск прошел в штатном режиме.