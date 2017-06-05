Российский космонавт поставил себе пломбу на МКС

Чтобы предотвратить дальнейшие стоматологические проблемы, космонавту пришлось ремонтировать трещину в зубе самостоятельно. Врачи помогали с Земли советами.

Неприятность произошла с членом экипажа МКС Олегом Новицким. Пришлось срочно овладеть специальностью стоматолога, заявил россиянин на послеполетной пресс-конференции.

"Откололся кусочек пломбы. Пломба – громко сказано, просто трещинку замазал", – рассказал он журналистам.

По словам космонавта, ему помогали советами с Земли. Врачи детально описывали процедуру, которую Новицкий вынужден был провести самостоятельно

Как сообщали Dni.Ru, 17 ноября 2016 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем новой модификации "Союз МС-03". Это 50-й, юбилейный полет к Международной космической станции. Запуск состоялся в 23:20 мск с установки №5 площадки №1.

В полет отправились космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, астронавт ESA Тома Песке и астронавт NASA Пэгги Уитсон. С собой они взяли талисманы – похожих на них игрушечных космонавтов.