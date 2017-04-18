Британцы сообщили о десятках мертвых советских космонавтов

Британские СМИ заявили о том, что Юрий Гагарин был вовсе не первым человеком, который покорил космос. По неподтвержденной информации западных журналистов, Советский Союз отправлял космонавтов на орбиту и до 1961 года, просто они так и не вернулись на Землю живыми.

Как пишет британское издание Daily Star, во времена космической гонки между США и Советским Союзом, данные об их программах были засекречены, однако сейчас якобы появилась новая неожиданная информация об этом. Таблоид утверждает, что в Сети появилась запись переговоров советских космонавтов, совершавших полеты еще в 1957 году.

Аудио удалось зафиксировать итальянским братьям-радиолюбителям Джудики-Кордильови. На звуковой дорожке женщина-космонавт якобы проклинает тех, кто отправил ее на орбиту и беспокоится о том, не взорвется ли ее корабль во время посадки на Землю.

Издание утверждает, что героиня записи погибла во время полета в космос, а потому советские власти ничего о ней не сообщили. Также авторы статьи ссылаются на итальянское издани Continentale, которая также сообщило о серии неудачных космических полетов в 1959 году.

Предположительно, во время этих испытаний погибли космонавты Алексей Ледовский, Андрей Митьков, Сергей Шиборин и Мария Громова. Издание отмечает, что при таких же обстоятельствах умерли и космонавты Петр Долгов, Иван Качур и Алексей Грачев.

Согласно этой теории заговора, до полета Юрия Гагарина десятки людей погибли, пытаясь покорить просторы космоса. При этом, издание подчеркивает, что не обладает никакими конкретными доказательствами того, чтосоветские космонавты могли "оказаться в ловушке на орбите Земли или сгореть при возвращении".