Певец из "Иванушек" попал в реанимацию ММКФ Интервью Эксклюзив Дом-2

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Французский депутат рассказал о претензиях к мессенджерам

Фото: GLOBAL LOOK press\ Schaube/face to face
Муниципальный депутат, глава отделения французской партии "Национальный центр независимых и крестьян" Убер Файяр полностью поддерживает частичные ограничения в интернет-мессенджерах. По его словам, это необходимо для борьбы с терроризмом
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Файяр напомнил, что Пятая Республика серьезно пострадала от рук экстремистов терроризма в последние годы. По словам французского депутата, в этом плане в стране прекрасно понимают шаги российских властей по ограничению анонимности в мессенджерах.

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Он напомнил, что во Франции активно работают в направлении снижения уровня анонимности в Сети. "В нашем государстве уже введены серьезные ограничения на этот счет, и движение в этом направлении будет продолжено", – сказал Файяр.

Новые законы Франции, по его словам, потребуют от передачи уполномоченным госорганам ключей шифрования и заметно ограничат анонимность в сетях. Эти новшества, сказал законодатель, нашли поддержку среди большинства политических сил страны, кроме ультралевых и радикальных экологов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, по словам, Файяра, однозначно высказался насчет ограничения анонимности в Сети и нежелания компаний раскрывать ключи шифрования "Это неприемлемо", – процитировал парламентарий слова главы государства.

Файяр заметил, что даже гиганты Google и Facebook не смогут навязать государству свою позицию. Он также сообщил, что слышал о нежелании создателей мессенджера Telegram передавать ключи шифрования.

"Нам известно, что Telegram пользуется большой популярностью на Ближнем Востоке, с помощью анонимных каналов пропагандируются идеи исламского терроризма, – цитирует Убера Файяра "Ридус". – Во Франции этот мессенджер используется мало, однако власти наверняка и на него обратят свое внимание".

Группа французских депутатов, представляющих департамент Буш-дю-Рон в регионе Прованс, прибыла в российскую столицу для участия в круглом столе по проблемам прав человека. Мероприятие организовала руководитель международного направления "Молодой Гвардии Единой России" Дарья Шарова.

Автор: Денис Попов28 июня 2017, 10:49

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