Роскомнадзор поставил ультиматум Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров публично обратился к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Руководитель ведомства попросил предоставить документы для внесения сервиса в реестр организаторов распространения информации.

Если в Telegram откажутся исполнять российское законодательство, мессенджер будет заблокирован, сообщает "Газета.ru". "Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает", – подчеркнул Жаров.