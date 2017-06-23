Роскомнадзор поставил ультиматум Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров публично обратился к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Руководитель ведомства попросил предоставить документы для внесения сервиса в реестр организаторов распространения информации.
Если в Telegram откажутся исполнять российское законодательство, мессенджер будет заблокирован, сообщает "Газета.ru". "Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает", – подчеркнул Жаров.
Разведенная актриса решила, что свадьба будет красивой
Известный артист вспылил и хлопнул дверью на "Прямом эфире"
Красотки московского мороза не боятся
Участница проекта пришла в студию "Пусть говорят"