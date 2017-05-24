Блогер показал дизайн iPhone 8 на видео
По словам Гескина, на видео изображен не рабочий прототип, а созданный на предприятии макет смартфона для отработки производства роботизированными станками. Задняя крышка гаджета сделана из стекла. Также на ней имеется прорезь под двойную камеру.
Отметим, фотографии смартфона инсайдер публиковал в прошлом месяце. Напомним, новые iPhone будут представлены осенью 2017 года на ежегодной презентации Apple.
Exclusive: #iPhone8 Dummy Hands-On Video pic.twitter.com/1Ro6umrdpT— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 23 мая 2017 г.
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