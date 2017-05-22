В Сети опубликовали фото iPhone 7s и 7s Plus
Фото опубликовал специализирующийся на инсайдерских "сливах" сайт Slashleaks. По мнению специалистов, фотограф запечатлел настройку роботизированной производственной линии.
Отмечается, что утечка информации произошла из расположенного в Китае предприятия, которое специализируется на изготовлении корпусов для гаждетов Apple.
Традиционно презентация новых продуктов компании происходит под конец года. Уже было объявлено о готовящейся на осень 2017 года демонстрации трех новых моделей iPhone, по сути являющимися модернизированными версиями уже запущенных в серию смартфонов.
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