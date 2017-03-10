Мифы и разоблачения: какие тайны скрывают черные дыры

У нас осталась еще одна тайна Вселенной, еще один миф, с неблагозвучным названием – это черные дыры. Мы отмечали, что у фононного поля есть две напряженности – центрально-симметричная и вихревая, также как и у электромагнитного поля – электрическая и магнитная.

В предыдущем материале мы показали, что центрально-симметричная сила приводит к высокотемпературной плазме в сплошной среде и описывает "Темную энергию" в космосе. Давайте теперь рассмотрим вихревую силу, которая аналогична магнитной силе Лоренца. Эта сила известна, и ее аналогию проследили в 1982 году все те же Кадич с Эделеном – это сила Пича-Келлера. Силу Пича Келера, как Вы догадались, получили Пич и Келлер в середине прошлого века. Они задались целью и посчитали, какая сила действует на дислокацию в твердом теле в результате возникновения внутренних напряжений в том месте, где есть дислокация.

Мы уже объясняли, что плотность дислокаций – это поле, аналогичное магнитному полю (Кадич-Эделен, 1982). В твердом теле, в связи с взаимодействием фононного поля с веществом, плотность дислокаций квантуется и превращается в обычную дислокацию. Квантование дислокаций, по сути дела, задает дискретность в пространстве – решетку. Но в космосе нет дискретности, поэтому поле плотности дислокаций, которое создается большим давлением, просто существует в космосе, также как существует магнитное поле Земли, например.

В связи с этим возникает вопрос: как большое поле плотности дислокаций будет действовать на импульс, как на заряд? Очевидно, так же, как действует большое магнитное поле на электрически заряженные частицы. Известно, что сильное магнитное поле захватывает движущиеся заряженные частицы в токамаке, и таким образом удерживается плазма с температурой в миллионы градусов! Вот точно так же сильное поле плотности дислокаций будет действовать на движущиеся импульсы в космосе силой Пича-Келлера и захватывать эти импульсы. Так как импульс – это аналог электрического заряда для фононного взаимодействия. Здесь даже доказывать ничего не надо, все очевидно.

Просто в твердом теле Пич и Келллер считали, что напряжение действует на дислокацию, а в космосе плотность дислокаций, как аналог магнитного поля, действует на поток импульса. Ведь поток импульса это и есть тензор напряжений, согласно закону сохранения импульса, когда импульс не равен нулю, конечно. Тензор напряжений это поток импульса, точно также как электрический ток – это поток заряда, и следует это из уравнения непрерывности, которым для импульса является второй закон Ньютона.





Импульсом, как известно, обладают и фотоны – частицы света, и мы видим, что они тоже не возвращаются из Черных дыр. Да простят нас ученые физики, гравитация никак не влияет на процесс захвата фотонов Черными дырами. За это отвечает вихревая сила Пича-Келлера, аналогичная силе Лоренца. Как и в грозовом облаке, большая флуктуация плотности приводит к большому давлению, а большое давление создает большую вихревую напряженность – плотность дислокаций, ту самую Черную дыру. Только дислокации в виде молний выталкиваются из сплошной среды, а Черные дыры остаются в космосе. Большую вихревую напряженность (Черную дыру) создает большое давление, следовательно, большая флуктуация плотности.

Поэтому астрофизики и наблюдают большое гравитационное поле, обусловленное большой массой в месте возникновения Черной Дыры. Но гравитация здесь ни при чем, так как она не действует на фотоны, потому что у фотонов нет массы, и это всем известно. А вот сила Пича-Келлера действует на фотоны, и захватывает их, так как у фотонов есть импульс!

Зная историю с токамаком и аналогию Кадича-Эделена (1982), можно было об этом давно догадаться. Просто никто не мог поверить, что плотность дислокаций это силовое поле, аналогичное магнитному. Кадич-Эделен, хоть и написали это, почему-то сосредоточились на твердом теле, и не экстраполировали свою теорию на космос. Нам ничего не надо здесь даже доказывать, надо просто сказать, что большая сила Пича-Каллера захватывает импульсы, и очевидно, что это импульсы квантовые, так как свет тоже не возвращается из Черных дыр.

Внимательный читатель понимает, что где-то должен быть подвох, ведь не может все быть так просто. Чтобы "на пальцах" с формулами из школьного учебника объяснить "Темную энергию", Черные дыры и Большой Взрыв! Ведь над этими проблемами работают целые институты, они изучают Черные дыры, "Темную энергию" и даже Взрывы изучают. Вы правы. Мы сами сейчас все покажем, расскажем и проведем обещанное разоблачение.

Место, где мы "передернули", это то место, где мы записали импульс, как заряд. Если помните, в 8-9 классе средней школы нас учили, что импульс равен массе умноженной на скорость. Конечно, этот импульс не может быть зарядом взаимодействия, ведь масса это мера инертности и, по совместительству, заряд гравитационного взаимодействия, а скорость – это скорость. Но потом, в 10-11 классах нам рассказывали, что есть еще квантовый импульс, он равен Pi=hKi, где h постоянная Планка – размерный множитель, а Ki – волновой вектор. Два определения импульса, как такое возможно? В школе нам объясняли, что это происходит на малых расстояниях, где не работают измерительные приборы и нельзя точно измерить скорость, и т.п.

Скажем честно, что везде, где речь идет о заряде взаимодействия, имеется в виду квантовый импульс, и феномен Черных дыр это доказывает. Собственно это доказывает и то простое объяснение, которое было продемонстрировано выше, при описании взрыва, молнии и "Темной энергии". На самом деле мы давно доказали в теории, что волновой вектор Ki это заряд для тензора дисторсии, аналогично тому, как электрический заряд является зарядом для электромагнитного поля. Просто не могли поверить, что такое возможно! Как волновой вектор, который обратно пропорционален длине волны, может быть зарядом?! И что это новое взаимодействие, неизвестное в природе?

Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что фононное взаимодействие это и есть сильное взаимодействие, а квантовый импульс – это заряд сильного взаимодействия. Сильное взаимодействие – это то взаимодействие, которое отвечает за "склеивание" протонов и нейтронов в ядре атома. Именно сильное взаимодействие отвечает за ядерную реакцию. До сих пор считалось, что сильное взаимодействие, как и квантовые эффекты, проявляется только в микромире на очень малых расстояниях. Оказалось, что это не так. Например, при разряде молнии, уже давно, наблюдают рентгеновское излучение, которое имеет длину волны соразмерную ядру атома. Все явления, которые мы здесь описали – макроскопические и явно, не из микромира. Один пример Северного сияния, как аналога кристаллической решетки и квантования, которое имеет протяженность тысячи километров, чего стоит.

Заряд определяет взаимодействие – и этим все сказано. Если известен заряд, то известно и взаимодействие. То, что волновой вектор Ki – заряд, мы получили давно, из трансляционной симметрии, и доказали, что полем взаимодействия является тензор дисторсии. Но самое сложное, для нас, было понять, что это за взаимодействие, как оно проявляется. Здесь, очень кстати поговорка, что трудно поймать черную кошку в темной комнате, если ее там нет. Действительно, этого взаимодействия нет в сплошной среде, которая выталкивает из себя дыры, в виде плотности дислокаций, и в которой импульс – это плотность, умноженная на скорость!

Почему так происходит? Это фазовый переход, то самое чудо, когда в сплошной среде импульс – есть плотность, умноженная на скорость, а в космосе импульс Pi=hKi. Кстати, именно такие переходы и описал Хиггс. Это объясняет Черные дыры, Большой взрыв и Темную энергию! Получается, что в космосе действуют те же законы, что и в ядре атома! А между ними прослойка – наша атмосфера – сплошная среда с пассивным фононным полем, в которой мы и живем. Вот такая картина маслом.





Выходит, что не там искали. Мы искали дислокации в твердом теле, так как вихрь тензора дисторсии – это и есть определение плотности дислокаций в сплошной среде. А молнии нам подсказывали – вот посмотрите мы же линейные дефекты с плазмой – это Вам привет из космоса. При этом, ученые, которые изучали молнии, продолжали, как какую-то догму, повторять, что причиной молнии является электрический разряд, для которого точно известно, что нет основания в грозовых облаках, так как там, в облаках, нет достаточной разности потенциалов для электрического разряда. Самое интересное, что они и сейчас продолжают это делать, даже после того, как в молнии обнаружили рентгеновское излучение, которое бывает только при ядерном взрыве, или сильном взаимодействии. Заметим, еще раз, что электрический разряд в молнии – это обыкновенное короткое замыкание в плазме при ее заземлении. Надо, наконец, понять, что электрический разряд это следствие, а не причина молнии, и двигаться дальше.

Квантовый импульс – заряд фононного взаимодействия. Это ответ на все вопросы и то самое разоблачение, которое мы обещали. Этого знания нам было достаточно чтобы описать взрыв: dPi/dt=PiE. Роль поля E здесь второстепенная, так как оно задается квантовым импульсом. Все дело в том, что импульс он квантовый, и квантовый всегда. А в сплошной среде скорость материализуется, как не дико это звучит, и она становится пропорциональна импульсу. Ведь не бывает скорости без импульса в сплошной среде. А в космосе бывает, но тогда просто скорость не имеет физического смысла. В космосе скорость подобна электрическому потенциалу – ф (Кадич-Эделен 1982), для которого имеет смысл только разность потенциалов или электрическое напряжение U, то самое которое есть в электрической розетке.

Почему мы так уверены, что фононное взаимодействие это сильное взаимодействие? Дело в том, что квантовый импульс Pi определяется волновым вектором Pi=hKi, а волновой вектор Ki это величина обратно пропорциональная длине волны или периоду решетки: Ai=2п/Ki. Получается, что чем меньше длина волны, тем сильнее взаимодействие! Поэтому на малых расстояниях и проявляются квантовые эффекты и сильное взаимодействие.

Есть такая теория БКШ, названная по аббревиатуре фамилий физиков Бардина, Купера, Шриффера. В ней было показано, что в сверхпроводящем состоянии проводящими частицами являются спаренные электроны, при этом спариваются электроны только с равными и противоположно-направленными квантовыми импульсами. Как такое возможно, спросите Вы? Ведь известно, что электроны, как частицы с одним знаком заряда, должны отталкиваться, а они спариваются с противоположными импульсами, и при этом еще наблюдается звук!

На наш взгляд, надо встать и сказать Огромное спасибо Бардину, Куперу и Шрифферу! Они впервые ввели понятие электрон-фононного взаимодействия и обнаружили, что электроны с равными и противоположными квантовыми импульсами притягиваются! Действительно, квантовые импульсы, лежащие на одной прямой, можно представить как притяжение разноименных зарядов плюс и минус, в зависимости от направления, так как уравнения состояния для таких импульсов аналогичны уравнениям для электрических зарядов (Кадич-Эделен 1982).

Спаривание электронов в куперовские пары происходит на расстоянии порядка десять в минус шестой степени метра. Это то расстояние, когда квантовое притяжение становится сильнее электронного отталкивания. Но в ядре атома длина волны порядка десять в минус пятнадцатой метра. Получается, что заряд фононного взаимодействие в ядре атома в миллиард раз больше чем тот заряд, при котором фононное взаимодействие было соразмерно электромагнитному взаимодействию. Это реально очень сильное взаимодействие!

Справедливости ради, заметим, что хотя Бардин, Купер и Шриффер честно и правильно описали спаривание электронов, но под электрон-фононным взаимодействием понимали взаимодействие электронов с колебаниями решетки?! Как такое возможно, чтобы электрон взаимодействовал с колебанием? Дело в том, что БКШ, как и все, полагали, что звук, который наблюдался в эксперименте, это механические колебания решетки, а не фононное поле, и не могли себе даже представить, что квантовый импульс – это заряд фононного взаимодействия.

Поэтому ничем, кроме как электрическим взаимодействием, они не могли объяснить притяжение электронов!? Поэтому они долго думали и придумали, что в результате колебаний решетки возникает некий виртуальный положительный заряд, который в итоге спаривает электроны и "побеждает" их природное электрическое отталкивание!? Что здесь можно сказать, барон Мюнхгаузен, который вытаскивал себя за волосы из болота, нервно курит в сторонке.

Вообще говоря, БКШ не виноваты, это тенденция всей современной физики. Дело в том, что фундаментальных взаимодействий всего четыре. Это электромагнитное взаимодействие, гравитационное взаимодействие, сильное и слабое взаимодействие. Считается, что два последних взаимодействия играют существенную роль, только в микромире на очень малых расстояниях, порядка ядра атома. Гравитационное взаимодействие очень слабое по сравнению с электрическим взаимодействием и проявляется на расстояниях больше сотни километров. Поэтому все явления в природе на расстояниях от, десять в минус десятой метра, до сотен километров, объясняются исключительно с помощью электромагнитных взаимодействий. При этом механика – трение, упругость и т.д., считается также проявлением исключительно электромагнитных взаимодействий.

Именно поэтому молнию описывают электрическим разрядом, взрыв метеорита объясняют трением о воздух, которого практически нет в "плотных слоях атмосферы", притяжение электронов в сверхпроводнике – виртуальными электрическими положительными зарядами, связанными с механическими колебаниями самой решетки, и т.д. Существование сильного взаимодействия физики признали только в ядре атома, так как электрическими взаимодействиями и механическими колебаниями уже нельзя было объяснить большое скопление протонов в ядре атома.

Нам удалось доказать, что квантовый импульс – заряд фононного взаимодействия, и теперь это взаимодействие есть Везде! Просто, в сплошной среде фононное поле претерпевает фазовый переход, перестает взаимодействовать с импульсом минимальным образом, и описывает звук! Описанию звука и диаграммы Флэтчера-Мэнсона, с которой связано определение громкости звука в децибелах, мы посвятим следующую статью. Именно описание звука и диаграммы Флетчера-Мэнсона убедило нас в том, что мы на правильном пути, когда обнаружили в сплошной среде это невероятное превращение фононного поля взаимодействия в обычное давление, и где импульс становится пропорционален скорости! А сейчас сформулируем несколько новых вопросов, которые, на наш взгляд, теперь на повестке дня.

Почему сначала было низко-симметричное пассивное состояние фононного поля с массой? Как возникает гравитация в состоянии массивного бозона фононного поля? Масса чего была изначально, просто масса, как такое возможно? Как низко-симметричное состояние смогло выбраться из энергетической ямы и развернуться во Вселенную? Кто-то же должен был закачать в него энергию, как в баллон с газом. Здесь, как всегда, вопросов больше чем ответов. Поэтому, настало время забыть старые мифы и создавать новые.





По материалам исследований физика Александра Брагинского.

