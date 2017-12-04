Физики повернули время вспять

Международной группе ученых удалось обратить вспять ход времени для пары взаимосвязанных частиц. Исследователи доказали, что второй закон термодинамики, согласно которому в закрытых системах все процессы идут лишь в сторону увеличения беспорядка, может быть нарушен.

Согласно этому закону, время идет только в одном направлении, при котором в макроскопических системах возрастает беспорядок (энтропия). Однонаправленность объясняется в рамках статистики, поскольку состояний беспорядка, в которых могут находиться тела, гораздо больше, чем упорядоченных.

Для эксперимента ученые взяли две связанные между собой частицы (кубиты). При помощи воздействия на них ядерным магнитным резонансом физикам удалось повернуть их время назад, сообщает arXiv.org.

Исследователи добавляют, что повтор эксперимента с несвязанными частицами дает отрицательный результат. Таким образом, повернуть время назад можно только для связанных друг с другом частиц. Теперь ученые надеются выяснить, сработает ли "отмотка времени" для систем, состоящих из множества взаимосвязанных частиц.

Напомним, в апреле этого года специалисты из США и Канады доказали, что существование машины времени вполне реально. Исследователи создали математическую модель, которая теоретически может перемещать людей в прошлое и будущее.

По мнению ученых, машина времени представляет собой "ящик" или "пузырь", внутри которого могут находиться "пассажиры". Они отметили, что устройство подобно пузырю Алькубьерре должно перемещаться по замкнутой кривой пространство-время, чтобы "пассажиры" постоянно испытывали ускорение.