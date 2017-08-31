До Земли долетели сигналы из другой Галактики

Ученые зафиксировали целых 15 вспышек активности в эфире. Странную передачу приняла обсерватория Грин-Бэнк в штате Вирджиния.

Предположительно, неизвестные сигналы исходили из карликовой галактики, расположенной на расстоянии в 3 млрд световых лет от Земли. Об этом астрономы написали в журнале Astronomer's Telegram. Они заявили, что за первые полчаса наблюдения за сектором зарегистрировали двенадцать радиоимпульсов, в следующие 30 минут до планеты долетело еще три. Последующие четыре часа никаких новых импульсов поймать не удалось.

Определение точного источника, откуда на Землю дошли сигналы, затрудняет их продолжительность – она измеряется в миллисекундах. Исследователи полагают, что всплеск радиоимпульсов мог быть вызван взрывом нейтринной звезды, которая превратилась в черную дыру. Еще одно возможное объяснение состоит в том, что сигналы исходят от молодой, сильно намагниченной звезды.

Главная загадка этих радиоимпульсов – их частота. Передача сигналов происходила на частоте 4-8 ГГц, которая в основном используется для передач спутниковой связи. Анализ данных показал, что источник находился в "состоянии повышенной активности".

Ранее астрономам удавалось зафиксировать космические радиосигналы, чей источник был намного ближе к земле. Например пуэрториканские физики поймали сигналы звезды Ross 128, которая находится всего в 11 световых годах от Земли.

Человечество продолжает искать жизнь и в своей собственной галактике. В конце июля телескоп NASA засек признаки жизни на спутнике Сатурна. Ученые обнаружили в углеводородных морях Титана сложные органические молекулы, которые способны объединятся в мембранные объединения, аналогичные клеткам Земли.