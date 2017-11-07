Названа точная дата гибели человечества

Выступая на саммите Tencent WE в Пекине, знаменитый физик Стивен Хокинг рассказал: по его подсчетам, человечество может полностью исчезнуть уже к 2600 году. Ученый уверен, что спастись от неминуемого вымирания можно только покорив космос.

Большинство серьезных исследователей сходятся во мнении, что человечество не может существовать вечно. Вопрос лишь в том, сколько ему отведено на этой планете. Оптимисты считают: не стоит беспокоиться, пока не погаснет Солнце. Кто-то ждет конца света уже в ближайшем будущем.

Однако назвать конкретную дату гибели человечества уважаемые ученые не берутся. Эту традицию решил нарушить физик Стивен Хокинг. На саммите Tencent WE в Пекине он назвал точную дату, после которой люди на Земле обречены на вымирание. Это – 2600 год.

По мнению ученого, население Земли будет расти, потребление энергии – увеличиваться, а сама планета превратится в "пылающий огненный шар", передает РИА Новости. Спастись от этого можно только покорив космос и начав колонизацию пригодных для жизни планет. Это может продлить существование человечества еще на миллион лет, уверен физик.

Для поиска подходящего места, где могли бы остановиться переселенцы будущего, Хокинг создал проект Breakthrough Starshot. Его цель – путешествие к альфе Центавра – ближайшей к Солнечной системе звезде. Именно на ее орбите физик надеется найти пригодную для жизни людей планету.

Космический аппарат проекта Breakthrough Starshot на скорости света доберется до альфы Центавра всего за 20 лет. Отметим, современным ракетам на тот же путь понадобится около 30 лет. Стивен Хокинг призвал инвесторов поддержать его проект. По мнению Пита Вордена, бывшего главы Исследовательского центра Эймса, взявшего на себя управление Breakthrough Starshot, первые фотографии пригодной для жизни планеты на орбите альфы Центавра могут быть получены уже во второй половине XXI века.