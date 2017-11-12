"Мегафон" назвал причины массового сбоя

Компания "Мегафон" рассказала о причинах проблем со связью, которые возникли у абонентов в ночь на 12 ноября. Как оказалось, виной всему профилактические работы.
"Компания приносит извинения затронутым абонентам", – сообщили в пресс-службе "Мегафона". Пользователи, пострадавшие от перебоев, получат компенсацию, передает ТАСС.
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